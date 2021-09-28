Мужчина зашел в туалет, услышал странный звук и сделал пугающую находку

В австралийском штате Квинсленд работник местного предприятия зашел в туалет, услышал странный звук и вскоре сделал пугающую находку у себя под ногами. Об этом сообщает 7News.

В понедельник, 27 сентября, директору службы по отлову змей, Стюарту МакКензи, поступил запрос от мужчины, который наткнулся на рептилию в туалете. Выяснилось, что змея обвилась вокруг основания унитаза в офисе одной из местных компаний.

Служба оперативно отреагировала на запрос, и вскоре ловцы прибыли в нужное место. Оказалось, что к работнику в туалете заползла полутораметровая восточная коричневая ядовитая змея. Сотрудники службы отлова поймали незваную гостью и выпустили ее на волю.

Сообщается, что брачный сезон у восточных коричневых змей начинается в середине сентября, именно в этот период они наиболее активны. По словам ловца змей Тони Харрисона, эти рептилии не представляют опасности для человека, пока они не чувствуют с его стороны угрозу. При встрече со змеей лучше всего сохранять спокойствие и не делать резких движений.

Ранее сообщалось, что житель австрийской коммуны Брайтенфурт-бай-Вин услышал среди ночи странный звук из унитаза и обнаружил в бачке двухметровую змею. Предположительно, змея попала в сливной бачок через стенки-перегородки.