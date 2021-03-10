Мужчина обнаружил в унитазе живую кобру и попытался ее смыть

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В камбоджийской провинции Пайлин мужчина обнаружил в унитазе живую кобру. Об этом сообщает Newsflare.

Рей Софа (Ray Sopha) не сразу понял, что в унитазе затаилась ядовитая змея. Первоначально он считал, что кто-то забыл нажать на смыв. Мужчина попытался спустить воду, но пресмыкающееся удержалось на плаву.

После неудачи Софа присмотрелся к содержимому унитаза, понял, что перед ним кобра, и еще раз нажал на смыв. Это снова не помогло. Тогда мужчина пошел за родственниками, чтобы вместе с ними поймать пресмыкающееся.

Пока Софы не было, кобра успела скрыться. Не сумев ее поймать, мужчина решил закрыть унитаз крышкой и теперь боится им пользоваться. «Всю прошлую неделю мы ходили в другой туалет в доме, — рассказывает он. — А в этот не пойдем, пока не убедимся, что змея не вернется».

Ранее в американском штате Аляска медведь спрятался в туалете и укусил женщину, которая решила провести выходные в загородной юрте на берегу озера Чилкат. Вечером она отправилась в туалет, который был на улице. «Прихожу, сажусь на сиденье, и кто-то немедленно кусает меня за ягодицу, — рассказала женщина. — Я подпрыгнула и закричала».