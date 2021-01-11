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Женщина пошла в туалет среди ночи и обнаружила вора на унитазе

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Фото: Globallookpress.com

Жительница немецкой коммуны Виндекк, земля Северный Рейн-Вестфалия, встретила вора-домушника в собственном туалете среди ночи. Об этом сообщает Express.

Во вторник, 5 января, 36-летняя хозяйка дома по имени Олеся (Olesja) около 5:45 по местному времени встала с кровати и пошла в туалет. Она открыла дверь и обнаружила, что на унитазе сидит и справляет нужду незнакомый ей мужчина. Испуганный неожиданным появлением Олеси, он быстро надел штаны и сбежал, захватив рюкзак с украденными вещами: деньгами, тремя ноутбуками и смартфоном.

Женщина была настолько ошарашена, что не успела позвать на помощь мужа, который спал наверху, и позволила вору уйти. Как только Олеся пришла в себя, она разбудила супруга, и они вызвали полицию. Пока правоохранители ехали на место преступления, хозяин дома с их согласия нажал на кнопку смыва в унитазе.

Как выяснилось позже, вор попал на камеры наблюдения. Полиция объявила преступника в розыск: у него северно-африканская внешность, темная кожа и черные кудрявые волосы, ему от 25 до 35 лет, рост около 1,7 метра. В момент совершения преступления на нем были спортивные штаны Adidas.

Ранее сообщалось, что американец из штата Флорида ночью вернулся домой и нашел в своей кровати незнакомца. На взломщике не было одежды.

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