Двухметровый питон затаился в унитазе и укусил женщину

В Таиланде питон затаился в унитазе и напал на женщину, которая пришла в туалет. Об этом сообщает News.com.au.

«Я не заметила, что в унитазе прячется змея, — рассказывает 54-летняя Бунсонг Плайкев (Boonsong Plaikaew). — Она укусила меня, когда я делала свои дела». Женщина почувствовала сильную боль, увидела стекающую по ноге кровь и инстинктивно сунула руку в унитаз. В палец немедленно вцепился сидевший там питон длиной 2,1 метра.

Стряхнув змею, женщина выскочила из туалета, а ее муж запер дверь и вызвал специалистов по отлову диких животных. Прибывшие змееловы извлекли змею из унитаза и положили в мешок, чтобы позднее отпустить вдали от населенных мест.

Вместе со змееловами на место происшествия приехала скорая. Медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили в больницу. «Отныне буду проверять туалет каждый раз, прежде чем сесть», — клянется Бунсонг Плайкев.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, обнаружила в унитазе живую змею. По словам прибывшего специалиста по ловле змей, это был ромбический питон.