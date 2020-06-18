Семья нашла крупного ромбического питона в раковине у себя дома

Жители пригорода австралийского города Вуллонгонг обнаружили в раковине в ванной комнате крупного ромбического питона. Об этом сообщает сайт News.com.au.

В среду, 17 июня, хозяева дома услышали странный звук из ванной комнаты и пришли посмотреть, что происходит. В раковине они обнаружили питона длиной полтора метра. Чтобы избавиться от змеи, они вызвали специалиста.

Змеелов Глен Пикок (Glen Peacock) предположил, что питон жил на крыше дома и упал из воздушной вентиляции в потолке ванной комнаты. Специалист порекомендовал хозяевам дома установить безопасную воздушную вентиляцию, чтобы змеи не попадали в их дом.

Ромбические питоны не ядовиты. Свое название они получили из-за характерных ромбовидных пятен ярко-желтого или кремового цвета на спине.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, обнаружила в унитазе живую змею. По словам прибывшего специалиста по ловле змей, это был ромбический питон.

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