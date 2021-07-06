Питон забрался в унитаз и покусал пенсионера

Мужчина из австрийского города Грац стал жертвой нападения питона в собственном туалете. Об этом сообщает Sky News.

65-летний пенсионер рассказал полиции, что сидел на унитазе, когда почувствовал «щипок в области гениталий». Он посмотрел вниз и увидел в чаше унитаза крупную змею. После инцидента мужчина обратится в больницу, однако травма оказалась незначительной.

Предполагается, что змея пробралась в туалет пенсионера по канализационным трубам из квартиры своего хозяина, который живет в том же доме. Специалист по отлову рептилий, вызванный спасателями, извлек питона из унитаза и передал владельцу.

Обидчиком австрийца оказался полутораметровый сетчатый питон. Эти змеи водятся в Южной и Юго-Восточной Азии и считаются самыми большими в мире. Их длина может превышать семь метров.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Бхубанесвар нашел в туалете огромного варана. Пабитра Бехера (Pabitra Behera) находился у себя дома, когда услышал странные звуки, доносящиеся из туалета. Мужчина открыл дверь и обнаружил там крупную ящерицу.