Мужчина услышал странные звуки из туалета и нашел огромного варана

Житель индийского города Бхубанесвар нашел в туалете огромного варана. На видео произошедшего обратило внимание издание Times of India.

Пабитра Бехера (Pabitra Behera) находился у себя дома, когда услышал странные звуки, доносящиеся из туалета. Мужчина открыл дверь и обнаружил там большую ящерицу.

Индиец испугался неожиданного появления рептилии и обратился за помощью к змееловам.

Основатель сервиса по отлову змей Субхенду Маллик (Subhendu Mallick) приехал к Бехере, чтобы изловить ящера и позже выпустить его в дикую природу. Каким образом варан попал в дом, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Самутпракан двухметровый питон затаился в туалете. Пострадавший заметил огромное пресмыкающееся лишь после того, как сел на унитаз.