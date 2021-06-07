Водителя укусила сброшенная на него орлом смертельно ядовитая змея

В Кении водителя укусила черная мамба, которую сбросил пролетавший мимо орел. Об этом сообщает кенийское издание The Standard.

Дэвид Мусуока (David Musyoka) утверждает, что смертельно ядовитая змея упала на крышу его автомобиля, когда он ехал в город Мвинги. Затем она заползла в салон автомобиля и укусила его за левую руку.

Тогда я остановил машину и вместе с людьми, пришедшими мне на помощь, убил змею. Но пока мы решали, что с ней делать дальше, снова прилетел орел, прорвался через толпу, подхватил змею и улетел Дэвид Мусуока водитель

Один из тех, кто помогал убить змею, подвез Мусуоку до больницы в Мвинги. Пострадавшего успели спасти. После улучшения самочувствия он выписался из больницы.

Черная мамба — африканская змея, вырастающая до трех метров в длину. Ее яд считается очень опасным. Пострадавший испытывает жгучую боль, место укуса распухает, развивается периферический паралич. Без противоядия летальный исход неизбежен.

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