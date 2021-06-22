Змея попыталась украсть улов рыбака и попала на видео

Змея попыталась украсть добычу у рыбака из американского города Питерсберг, штат Иллинойс. На видео с рептилией обратило внимание издание NDTV.

Дэрон Сирси (Daron Searcy) рыбачил на пруду у друга и опустил в воду корзину с уловом. В этот момент он заметил в воде змею.

Мужчина достал мобильный телефон и начал снимать. На сделанной им записи видно, как змея подплывает прямо к корзине и исчезает под водой. Когда рыбак извлек улов из-под воды, рептилия появилась вновь и попыталась добраться до рыбы сквозь сетку.

Видео собрало более 18 тысяч просмотров на Youtube. «Надо было дать ей одну рыбку», — пошутил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что австралийский рыбак подрался с акулами за свой улов и вышел победителем. Он принялся бить ногами по воде, пытаясь отпугнуть хищников, и тактика возымела успех.