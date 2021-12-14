Эксперты уличили металлургов в завышении цен на внутреннем рынке

В апреле 2021 года ФАС проанализировала положение на рынке плоского проката и возбудила дела в отношении трех металлургических компаний — «Северстали», Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). В ведомстве посчитали, что компании поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный прокат.

В ФАС пришли к выводу, что цены на прокат росли быстрее, чем стоимость сырья, необходимого для производства. При этом спрос со стороны российских потребителей существенно не вырос, что не могло вызвать повышение цен более чем на 50 процентов за первое полугодие 2021-го года.

Комментируя ситуацию с ценами, доцент финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов напомнил, что в конце июня были введены вывозные пошлины на черные и цветные металлы сроком по 31 декабря 2021 года. Однако эта мера не принесла значительного эффекта: рост цен на внутреннем рынке продолжился. В начале августа, по независимым оценкам аналитиков инвестиционных банков Goldman Sachs и VTB Capital, сопоставимая цена на горячекатаный рулон на внутреннем рынке уже превысила экспортную альтернативу на 33-34 процента.

«Очевидно, что производители металлургической продукции продолжают игнорировать принцип равнодоходности поставок на внутренний рынок и на экспорт, и премия внутреннего рынка сохраняется на высоком уровне, а, следовательно, и прибыли металлургических компаний растут. Что самое главное — сохраняется возможность платить высокие дивиденды акционерам. А это не многочисленные биржевые инвесторы, не пенсионные фонды, и не бюджет. В отличие от нефтегазовой отрасли, в акционерном капитале крупнейших российских производителей стали отсутствует доля государства - основными бенефициарами этих компаний являются частные лица. И не случайно представители металлургической отрасли занимают лидирующие позиции среди богатейших бизнесменов России», — говорит Валерий Андрианов.

Он напомнил, что, в 2021 году российский список рейтинга миллиардеров Forbes возглавил председатель совета директоров и совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (бизнесмену принадлежит 76,4 процента акций компании), семейное состояние которого оценивается в 29,1 миллиарда долларов. В 2020 г. Мордашов получил от компании в виде дивидендов почти 940 миллионов долларов. Второе место списка занял лидер прошлогоднего рейтинга, президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивается в 27 миллиардов долларов. В тройку лидеров также вошел председатель совета директоров «НЛМК» Владимир Лисин с состоянием в 26,2 миллиарда долларов.

Как отмечает генеральный директор Центра политической информации, руководитель фонда «Центрум» Алексей Мухин, рост цен на металлопродукцию влечет повышение стоимости стройматериалов и провоцирует рост цен на жилье. «Под ударом и автопром — как результат взлетела стоимость автомобилей. Тормозится реализация крупных инфраструктурных проектов — не будет заказов смежным производствам и новых рабочих мест. Перечислять можно долго. В современной экономике стоимость металла играет определяющую роль почти для всех отраслей. Вполне естественно, что у властей возникает желание пресечь безудержный рост цен на металл. Вопрос в эффективности. Много лет назад, в 2008 году, Владимир Путин в аналогичной ситуации буквально одной фразой "разрубил гордиев узел" проблемы с ценообразованием на рынке коксующегося угля. Что характерно, фигурантом в том случае тоже была металлургическая компания. Неужели для решения нынешних проблем на рынке металлопродукции правительству не хватит силы воли и снова "доктора придется послать и зачистить все эти проблемы"?» — задается вопросом эксперт.

