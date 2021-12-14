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Обнаружен новый остаток сверхновой на расстоянии 4500 световых лет от Земли

Астрономы Коста-Рики и Австралии обнаружили остатки сверхновой по гамма-лучам

Изображение: Araya

Астрономы Коста-Рики и Австралии сообщили об обнаружении нового остатка сверхновой SNR G17.8+16.7 при исследовании источника гамма-излучения, известного как FHES J1723.5-0501. Об открытии рассказывается в статье arXiv.org.

Остатки сверхновой представляют собой диффузные расширяющиеся структуры, которые возникают в результате вспышки сверхновой. Они состоят из материала самой звезды и межзвездного вещества, подвергшихся воздействию ударных волн. Считается, что остатки сверхновых играют важную роль в эволюции галактик, распространяя тяжелые элементы в космической среде, а также создают космические лучи.

FHES J1723.5−0501 — это источник гамма-излучения, обнаруженный за пределами галактической плоскости с помощью космического аппарата НАСА Fermi. Исследователи предполагали, что этот объект может быть остатками сверхновой или плерионом — туманностью, подпитываемой ветром пульсара. Результаты новых наблюдения показали, что FHES J1723.5 действительно является остатком сверхновой. Это удалось определить по наличию оболочки, расположенной в пределах распространения источника гамма-излучения. Астрономы также показали, что SNR G17.8+16.7 находится на расстоянии от 4500 до 11 400 световых лет от Земли, а его возраст составляет около десяти тысяч лет.

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Александр Еникеев
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