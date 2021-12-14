Мужчина сунул ногу в пасть морского черта и быстро пожалел об этом

Житель Уэльса Энди Рис во время пробежки нашел на пляже мертвого морского черта. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По его словам, он издалека заметил на берегу останки некоего существа длиной около полуметра, но поначалу думал, что наткнулся на мертвого тюлененка. «Я решил перевернуть его ногой, чтобы понять, что это такое, и не догадывался, что сунул ступню в его огромную пасть», — рассказывает мужчина.

Рис перевернул останки и быстро пожалел об этом. Перед ним предстал морской черт — крупная рыба с устрашающей внешностью, обитающая на глубине от 550 до двух тысяч метров. Длинные острые зубы морского черта пронзили его ботинок и впились в ногу, мешая вытащить ее из пасти. Раны оказались неопасными и не кровоточили.

Ранее сообщалось, что в Австралии поймали странную трехногую рыбу длиной около 30 сантиметров. Пользователи сети предположили, что таинственное существо — это рыба-жаба. Однако куда больше улов напоминает таитийскую бородавчатую рыбу-клоуна из отряда морских чертей.