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Россиянам рассказали о тесте для оценки клеточного иммунитета к COVID-19

Голикова: в декабре исследуют кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В декабре в России начнут проводить клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19, рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

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Коллективный иммунитет в России к коронавирусу на данный момент составляет 56,1 процента, подчеркнула вице-премьер.

Она отметила, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 75,8 миллиона граждан, полным циклом — 69,4 миллиона.

По словам Голиковой, один инфицированный омикрон-штаммом, по оценкам экспертов, может заразить трех и более человек в то время, как дельта — 0,8.

Россия не застрахована от дальнейшего проникновения и распространения нового штамма, а потому власти будут корректировать меры реагирования в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, добавила вице-премьер.

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Анна Щербакова
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