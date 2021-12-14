Россиянам рассказали о тесте для оценки клеточного иммунитета к COVID-19

В декабре в России начнут проводить клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19, рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

Коллективный иммунитет в России к коронавирусу на данный момент составляет 56,1 процента, подчеркнула вице-премьер.

Она отметила, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 75,8 миллиона граждан, полным циклом — 69,4 миллиона.

По словам Голиковой, один инфицированный омикрон-штаммом, по оценкам экспертов, может заразить трех и более человек в то время, как дельта — 0,8.

Россия не застрахована от дальнейшего проникновения и распространения нового штамма, а потому власти будут корректировать меры реагирования в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, добавила вице-премьер.