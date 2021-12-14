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69-я параллель

Снимок из Мурманской области попал в сто лучших по версии Time

Снимок в мурманском селе Териберка попал в TIME's Top 100 Photos of 2021

Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

Фотография из Мурманской области попала в TIME's Top 100 Photos of 2021. Соответствующий материал с подборкой ста лучших кадров по версии журнала опубликован на сайте TIME.

Снимок сделала немецкий фотограф Нанна Хайтманн (Nanna Heitmann — Magnum Photos) в селе Териберка в апреле 2021 года. На переднем плане фотографии стоит белый пес на фоне снежной тундры. Небо на заднем плане украшает северное сияние.

«Собака появилась из темноты и несколько секунд стояла неподвижно под северным сиянием, прежде чем исчезнуть обратно в тундре», — рассказала автор фото.

Ранее российский фотограф Татьяна Мерзлякова вошла в число победителей на конкурсе фотографий, сделанных с помощью смартфонов iPhone со снимком, который она сделала в Териберке.

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Никита Абрамов
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