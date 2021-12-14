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Официантка получила огромные чаевые от незнакомцев

Незнакомцы перевели огромные чаевые нуждавшейся в деньгах официантке

Фото: Pixabay

Нуждавшаяся в деньгах официантка из американского города Морроу, штат Джорджия, получила огромные чаевые от незнакомцев благодаря посту посетительницы в соцсети. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Рита Уилльямс рассказала в Facebook, что вместе с матерью обедала в кафе IHOP и была впечатлена работой официантки Джазмин Кастильо. «Было очень много народу, и наша официантка буквально разрывалась, но при этом оставалась очень профессиональной, доброй, терпеливой и обеспечила нам невероятный уровень сервиса», — написала Уилльямс. Работа Кастильо вдохновила посетительницу на то, чтобы оставить щедрые чаевые. Она заплатила 30 долларов (2,2 тысячи рублей) по счету и дала официантке 20 долларов (1,4 тысячи рублей). Когда Кастильо удивилась крупным чаевым, Уилльямс дала ей еще 20 долларов.

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По словам Кастильо, обычно она получает такую сумму чаевых за обслуживание семи столов. Девушка разговорилась с Уилльямс и рассказала, что испытывает финансовые проблемы. Тогда Уилльямс попросила у нее данные приложения для перевода денег и позже в этот же день перевела ей еще 500 долларов (36,7 тысячи рублей). Она написала о произошедшем в Facebook и указала данные Кастильо. Вскоре на счет официантки начали приходить переводы от пользователей соцсети.

«Я услышала уведомления. Я редко получаю переводы через мобильное приложение и не понимала, что происходит», — рассказала Кастильо. Женщина подчеркнула, что за неделю незнакомцы перевели ей в общей сложности 10 тысяч долларов (734,1 тысячи рублей).

«У меня есть просрочки по оплате счетов. Моя мать больна, она недавно выписалась из больницы. Теперь я, наконец, смогу помочь ей с оплатой лекарств и счетов за лечение», — заявила официантка. Уилльямс подчеркнула, что была рада помочь Кастильо, когда она в этом нуждалась.

Ранее стало известно, что сотрудницу ресторана Oven & Tap Райан Брандт (Ryan Brandt) в американском Арканзасе уволили после того, как гости заведения оставили ей щедрые чаевые в размере 4,4 тысячи долларов (около 323,2 тысячи рублей). Руководство, узнав о полученной сумме, потребовало поделиться ею с остальными работниками, хотя прежде такой раздел чаевых в заведении не практиковался.

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Алиса Дмитриева
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