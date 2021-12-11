Официантка лишилась работы из-за щедрых чаевых

Сотрудницу ресторана Oven & Tap Райан Брандт (Ryan Brandt) в американском Арканзасе уволили после того, как гости заведения оставили ей щедрые чаевые в размере 4400 долларов (около 323 200 рублей — прим. «Ленты.ру»), пишет Business Insider.

Внушительную сумму женщине вручила отдыхавшая в ресторане компания из 40 человек. После трапезы каждый из гостей оставил порядка 100 долларов с небольшим. Полученную сумму они передали Брандт, которая к тому моменту работала в заведении три с половиной года. Руководство, узнав о полученной сумме, потребовало поделиться ею с остальными работниками, при том что прежде такой раздел чаевых в заведении не практиковался.

Один из членов щедрой компании, Грант Уайз, выступил против этого распоряжения. Он подчеркнул, что чаевые были выданы конкретной официантке. В связи с этим он потребовал вернуть деньги и отдал их Брандт при личной встрече. После вмешательства Уайза официантка лишилась работы — руководство уволило ее за то, что она пожаловалась клиенту. Представители заведения подчеркнули, что работники не имеют права обсуждать с посторонними полученные чаевые.

Ранее сообщалось, что посетитель ресторана в американском городе Гейнсвилл, штат Флорида, поблагодарил сотрудников ресторана за работу и оставил им десять тысяч долларов (741 тысячу рублей) в качестве чаевых. Руководство ресторана The Wahoo Seafood Grill рассказало на странице заведения в Instagram, что посетитель захотел пообщаться со всеми сотрудниками заведения. Работники собрались в зале, где мужчина выразил им благодарность за усердную работу.