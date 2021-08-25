Из жизни
 
Последние новости
Госдолг России превысил 20 триллионов рублей
Крупнейший вредитель Африки «закопает» углекислый газ
Владельцев Telegram-канала объявили в розыск после поста про врача-гинеколога 
Канье Уэст решил поменять имя
Россиянам раскрыли стоимость взлома аккаунтов в соцсетях
Разведка США не смогла сделать конкретный вывод о происхождении коронавируса
Пресс 56-летней супермодели в полуобнаженной съемке удивил фанатов
В Москве рабочий сорвался с троса и разбился насмерть 
СК возбудил дело об экоциде из-за водной блокады Крыма
Новости партнеров
Прослушать новость

Щедрый посетитель ресторана оставил сотрудникам 741 тысячу рублей чаевых

Посетитель ресторана в США оставил десяти сотрудникам на чай десять тысяч долларов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @wahooseafoodgrill

Посетитель ресторана в американском городе Гейнсвилл, штат Флорида, поблагодарил сотрудников ресторана за работу и оставил им десять тысяч долларов (741 тысячу рублей) в качестве чаевых. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Руководство ресторана The Wahoo Seafood Grill рассказало на странице заведения в Instagram, что посетитель захотел пообщаться со всеми сотрудниками заведения. Работники собрались в зале, где мужчина поблагодарил их за усердную работу.

Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
Читать

Затем клиент объявил, что хочет оставить каждому из десяти сотрудников по тысяче долларов (74,1 тысячи рублей) на чай.

«Обычно я не очень эмоциональный человек, но это по-настоящему тронуло меня. Мы все поражены его щедростью», — написал владелец заведения Шон Шеперд. Он пояснил, что прошедший год был непростым для ресторанной индустрии.

«Мы утомлены и истощены, но этот добрый жест восстановил нашу веру в человечество», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что посетители ресторана в американском городе Норуолк, штат Коннектикут, оставили официантке тысячу долларов (74,1 тысячи рублей) чаевых. Девушка учится в колледже по специальности «биомедицина», а также проходит онлайн-курс в университете. На полученные деньги она сможет оплатить четыре месяца обучения.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Щедрые посетители ресторана оставили официантке больше 70 тысяч рублей на чай
Щедрый клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых сотрудникам кухни
Посетитель бара оставил официантам миллион рублей чаевых
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
02:0020 августа

Считавшуюся утерянной картину известного художника нашли в доме умершей женщины

21:1219 августа

Знаменитый мотогонщик женился на сводной сестре

20:2919 августа

Диетолог предупредила об опасности яблок при похудении

Из жизни00:01 4 июля

Одержимые огнем.

Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
19:1319 августа

Принц Гарри раскроет правду о своем настоящем отце и любовнике принцессы Дианы

18:3219 августа

Огромные акулы-людоеды съели тушу горбатого кита

17:0619 августа

Мужчина снял на видео загадочное существо со множеством мохнатых ног

Из жизни00:0220 июня

«Они не знают, что делают»

Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
16:1819 августа

Щедрые посетители ресторана оставили официантке больше 70 тысяч рублей на чай

15:1319 августа

Акула обошлась без самцов и родила сама от себя

14:1519 августа

Девушка подслушала разговоры парня во сне, разоблачила измену и выгнала его

Россия
«Не хочу больше этого зоопарка»
Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Таких пожаров не было никогда»
Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
Последние герои СССР.
Во время путча погибли трое защитников Белого дома. Их оплакивала вся страна, а теперь все забыли
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
В Азии 80 миллионов человек стали крайне бедными
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Назван российский регион с наибольшим уровнем бедности
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
В Кремле назвали непростой ситуацию с ростом цен в России
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил отказавшуюся уходить из квартиры знакомую
«Электрический провод — его знак»
Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
Бывшего замначальника таможни в Приморье осудили на 12 лет колонии за взятки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского гаишника задержали после взятки
«Напугать так, чтобы домой уехали»
Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
Россиянка под давлением мужа обвинила подполковника МВД в насилии
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Новый Хабиб анонсировал дату ближайшего боя в UFC и имя соперника
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Российские хоккеистки проиграли сборной Канады на чемпионате мира
Матч между «Ниццей» и «Марселем» окончательно остановлен
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
Фанаты напали на футболистов во время матча чемпионата Франции
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Супермена сделают геем
«Ой, девки, загуляю!»
Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
Исхудавшая до 30 килограммов МакSим начнет заново учиться ходить
Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
 
Актера фильма Marvel и «Дюнкерка» избили в Ирландии
«Больше не выдержу съемок с ним»
Звезда «Воспоминаний» о сложных женщинах, токсичных мужчинах и невыносимом Хью Джекмане
Театр Ермоловой будет судиться с уволенными актерами после жалобы Путину
Все материалы
Интернет и СМИ
Хакер из влиятельной российской группировки ответил на обвинения Запада
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
Тяжелобольной комик рассказал о своем состоянии
В Минюсте назвали причину признания «Дождя» иноагентом
Коллега найденного мертвым экстрасенса рассказала о его проблемах с наркотиками
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Знаменитости ввели в моду оголяющий грудь топ
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Покупатели высмеяли слишком откровенный дизайн бикини популярного бренда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Знаменитости полюбили наряды с эффектом наготы и запустили новый тренд
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Женщина решила сэкономить и отказалась от покупки туалетной бумаги и еды
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Оскорбленный посетителями официант получил 332 тысячи рублей чаевых
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены
Все материалы
Haval выбрал новое имя для «Большой собаки» в России
«Шёлковый путь»: неудавшийся Дакар по-сибирски
Что случилось с российским ралли-марафоном
В России создали еще один беспилотник
Кастомизируй это! Самые интересные машины фестиваля Кастом Weekend
Кадиллаки, Волги, Москвичи и один невероятный ЕрАЗ
Volkswagen Jetta обновился и получил мотор от Taos
Посмотрите на самые необычные «Лады» фестиваля «ЖиФест»
Эти машины даже не представляли, во что превратятся на пенсии
В России появился новый Chevrolet Trailblazer
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Горы и лес слышат тебя»
Как живет и во что верит один из самых малочисленных народов России
«Все делали, как я хотела»
Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В нижегородском зоопарке появились смеющиеся кукабарры
Все материалы