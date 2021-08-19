Щедрые посетители ресторана оставили официантке больше 70 тысяч рублей на чай

В США посетители ресторана оставили официантке тысячу долларов на чай и обещали вернуться

Посетители ресторана в американском городе Норуолк, штат Коннектикут, оставили официантке тысячу долларов (73,9 тысячи рублей) чаевых. Об этом сообщает сайт телеканала News 12 Bronx.

Студентка по имени Мишель Родригес, которая работает официанткой в ресторане RHK Seafood Boil and Bar, обслуживала большую компанию из четырех взрослых и шестерых детей. Все они приехали из Лос-Анджелеса.

При сумме счета в 500 долларов (36,9 тысячи рублей) гости оставили ей дополнительно тысячу долларов (73,9 тысячи рублей) на чай.

Родригес догнала одного из мужчин и сказала ему, что он, по всей видимости, ошибся с чаевыми. Но гость ответил, что правильно указал сумму. Щедрый посетитель пообещал ей, что еще вернется.

«Я была в шоке», — подчеркнула официантка. Она отметила, что приятно знать, что на свете есть столь добрые люди. Родригес учится в колледже по специальности «биомедицина», а также проходит онлай-курс в университете, и на полученные деньги сможет оплатить четыре месяца обучения.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида посетитель ресторана оставил крупную сумму на чай, указав, что она предназначена для сотрудников кухни. После ужина он оставил тысячу долларов и заявил, что хотел бы, чтобы мужчины и женщины, которые трудятся на кухне, узнали, как он им благодарен.

