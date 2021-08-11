Щедрый клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых сотрудникам кухни

В американском штате Флорида посетитель ресторана, расплачиваясь по счету, оставил крупную сумму на чай, указав, что она предназначена для сотрудников кухни. Об этом сообщает Fox News.

Щедрый клиент посетил ресторан Firefly на пляже города Панама-Сити и оставил после ужина тысячу долларов (около 74 тысяч рублей) чаевых. «Наш замечательный гость хотел, чтобы мужчины и женщины, которые трудятся на кухне, узнали, как он им благодарен», — говорится на странице заведения в Facebook.

В сообщении администрации ресторана также написано, что работа жарким летом была непростой, особенно для поваров и других сотрудников кухни. Пост в соцсети быстро набрал большое количество лайков и восторженных отзывов.

«Спасибо невероятному гостю за столь добрый и щедрый способ отблагодарить людей, которые работают не на виду у клиентов», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что посетитель бара в американском городе Лондондерри оставил официантам чаевые в размере 16 тысяч долларов (около одного миллиона рублей). Щедрый клиент пожелал сохранить анонимность.