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Унесенная торнадо фотография нашлась за 240 километров от дома

Женщина обнаружила унесенный ураганом семейный фотоснимок за 240 километров от дома хозяев

Фото: страница Katie Posten в Facebook

Жительница американского города Нью-Олбани, штат Индиана, нашла семейную фотографию, которую унесло прошедшим в штате Кентукки торнадо на 240 километров от дома хозяев фотоснимка. Об этом женщина написала в Facebook.

Кэти Постен шла утром к машине и обнаружила, что в окне застряла помятая черно-белая фотография. На изображении небольшого формата была видна женщина в полосатом платье, на коленях у которой сидел маленький ребенок. На обороте фотографии была надпись: «Герти Суотцелл и Джей Ди Суотцелл, 1942 год».

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Постен поняла, что фотографию мог унести ураган, и опубликовала ее в соцсети в надежде найти владельцев. Позже американка обновила пост и сообщила, что хозяева фотографии нашлись — ими оказалась семья Суотцелл из города Доусон-Спрингс, штат Кентукки. Это город с населением около 2,6 тысячи человек, расположенный в 240 километрах к юго-западу от Нью-Олбани. Женщина связалась с семьей и планирует вернуть фотографию владельцам.

Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал прошедший торнадо самым смертоносным в истории штата. «Даже зоны военных действий не выглядят так плохо. На Кентукки обрушилось четыре разных торнадо, один из которых прошел по земле 365 километров», — отметил он. В результате стихийного бедствия, по предварительным данным, погибли не менее 100 человек.

Ранее сообщалось, что унесенный торнадо аттестат жителя американского штата Джорджия нашелся за 50 километров от его дома. Удивительно, но документ не был поврежден торнадо.

Алиса Дмитриева
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