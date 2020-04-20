Унесенный торнадо аттестат нашелся за 50 километров от места пропажи

Унесенный торнадо аттестат жителя американского штата Джорджия нашелся за 50 километров от его дома. Об этом сообщает издание UPI.

Кельвин Дюк (Kelvin Duke) хранил аттестат об окончании средней школы в коробке в одном из трех сараев на заднем дворе своего дома в округе Апсон. Утром в понедельник, 13 апреля, над этой местностью пронесся ураган.

Дом Дюка выстоял, а сараи были разрушены торнадо. Позже Кельвин получил от своего друга сообщение, в котором говорилось, что его аттестат найден в 50 километрах от места пропажи, в округе Монро.

Удивительно, но документ не был поврежден торнадо.

Ранее сообщалось, что три торнадо настигли американского фермера и его работников недалеко от населенного пункта Коуп, штат Колорадо. Никто из них не пострадал, однако гараж фермера, располагавшийся в Коупе, разрушила буря.

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