Сотрудница российского банка пойдет под суд за хищение 348 миллионов рублей

В Вологодской области завершено расследование по делу о хищении более 348 миллионов рублей у VIP-клиентов банка «Уралсиб». В преступлении обвиняется бывшая сотрудница кредитной организации. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, обвиняемая похищала деньги с ноября 2017 года по февраль 2020 года. Потерпевшими по делу признан 71 клиент. Сначала женщина работала специалистом филиала банка в Вологде, а с октября 2020 года стала занимать руководящую должность в другом подразделении «Уралсиба» по работе с премиальными клиентами.

Из всех сотрудников банка в это время доступ к вкладам и банковской истории вкладчиков был только у нее. Уведомления о выводе средств со счетов она блокировала с помощью специальных ключей доступа. Когда обманутые клиенты приходили в отделение банка, чтобы снять свои деньги, то, как сообщили в Следственном комитете, женщина «вводила их в заблуждение, при котором граждане сохраняли доверие к банку и его сотрудникам».

В квартире экс-работницы «Уралсиба» во время обыска обнаружили 90 банковских карт и вскрытых ПИН-конвертов потерпевших, а также миллион рублей наличными.

Ущерб пострадавшим удалось возместить частично. Клиентам банка вернули 217 миллионов рублей, что составляет менее двух третей от всей похищенной суммы.

