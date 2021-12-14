Момент стрельбы в курском клубе попал на видео

Момент стрельбы в курском клубе «Карамель» попал на камеру видеонаблюдения. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На видео запечатлено, как 12 декабря на входе в заведение 21-летний житель Курска достает травматический пистолет и стреляет в охранников.

Ранее сообщалось, что причиной стрельбы стал конфликт. За день до происшествия, 11 декабря, подозреваемый был в клубе. В состоянии алкогольного опьянения он начал приставать к официантке. Администратор заведения попыталась ему помешать, после чего молодой человек ударил ее по лицу. Тогда охранники заступились за женщину и выпроводили посетителя из клуба на мороз.

На следующий день он вернулся в клуб, взяв с собой десятерых сообщников в масках. Он требовал позвать охранников, выкинувших его из клуба, однако ему сообщили, что у них выходной. Тогда злоумышленник достал травматический пистолет и ранил пятерых охранников, которые не были причастны к инциденту. Известно, что после того как молодой человек узнал, что его разыскивает полиция, он сам пришел в правоохранительные органы.

