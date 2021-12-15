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Анонсирована новая версия Android

Google показала Android 12 Go для дешевых смартфонов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Google анонсировала выход ОС Android 12 Go. Об этом сообщается на сайте проекта.

Android 12 Go предназначена для дешевых смартфонов с низкой производительностью. Новая операционная система представляет из себя упрощенную версию Android 12, оптимизированную под компромиссные девайсы. В компании показали, что в ОС появилась функция ускоренного на 30 процентов запуска приложений с более плавной анимацией, также была увеличена автономность благодаря автоматическому включению спящего режима для приложений.

В ОС появилась функция Nearby Share, которая позволяет обмениваться контентом между двумя смартфонами, расположенными поблизости. Также в Android 12 Go были обновлены настройки конфиденциальности. Так, пользователь сможет быстро переключиться на гостевой профиль, выбрать, какие права имеют те или иные приложения, следить за использованием определенными программами микрофона и фронтальной камеры.

Первая версия Android Go вышла в 2017 году. «Перенесемся в сегодняшний день — более 200 миллионов человек активно используют телефоны с этой ОС», — отметили в компании. Релиз Android 12 Go на смартфоны пользователей состоится в 2022 году.

Ранее стало известно, что публичный релиз Android 12L состоится до конца первого квартала 2022 года. ОС предназначена для фаблетов и планшетов.

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Андрей Ставицкий
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