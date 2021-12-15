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Ани Лорак вышла на сцену в платье без белья и разозлила поклонников

Фотографы запечатлели Ани Лорак на «Главном новогоднем концерте» в черном мини-платье
Ани Лорак

Ани Лорак. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Украинская певица Ани Лорак вышла на сцену в откровенном наряде во время «Главного новогоднего концерта» в Crocus City Hall и разозлила поклонников. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Фотографы запечатлели 43-летнюю знаменитость в черном мини-платье с глубоким декольте, объемными рукавами и разрезом на бедре, который доходит до талии. При этом на размещенных кадрах видно, что на Лорак отсутствует нижнее белье. Свой образ она дополнила босоножками на каблуках в цвет наряда.

Ани Лорак

Ани Лорак

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Публикация исполнительницы набрала больше 56 тысяч лайков. Подписчики принялись критиковать внешний вид артистки в комментариях под снимками. «Осталось голой выйти на сцену. Кто вот такие наряды придумывает, он реально больной», «Бедная, уже не знает, как оголиться», «Она вообще поет или раздевается?», «Извини, конечно, за такой интерес, ты что, без трусиков?» — негодовали они.

В декабре 2020 года наряд Ани Лорак на концерте подняли на смех и назвали «закосом» под Ким Кардашьян. На кадрах она позирует в однотонном бежевом образе, который состоит из приталенного платья-жакета из блестящего материала с акцентом на плечах и бедрах, а также колготок, продолжением которых являются туфли на каблуках.

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Карина Черных
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