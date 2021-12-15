В Москве заочно арестовали одного из фигурантов дела «Сети»

Басманный суд Москвы заочно арестовал по обвинению в убийстве двух лиц Алексея Полтавца, который является одним из фигурантов по делу о сообществе «Сеть» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает в среду, 15 декабря, ТАСС.

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

В 2020 году двух фигурантов дела «Сети» приговорили к 7 и 5,5 года колонии. Виктор Филинков получил тогда 7 лет колонии общего режима, а Юлий Бояршинов — 5,5 года, также в колонии общего режима.

Дело о создании террористического общества и намерении подорвать государственный суверенитет было возбуждено в октябре 2017 года против 11 активистов-антифашистов из Пензы и Петербурга в возрасте от 20 до 30 лет. Некоторые фигуранты дела подчеркивали, что дали признательные показания под пытками.