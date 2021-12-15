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В Москве заочно арестовали одного из фигурантов дела «Сети»

Басманный суд заочно арестовал фигуранта дела «Сети» Полтавца по обвинению в убийстве

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Басманный суд Москвы заочно арестовал по обвинению в убийстве двух лиц Алексея Полтавца, который является одним из фигурантов по делу о сообществе «Сеть» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает в среду, 15 декабря, ТАСС.

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

В 2020 году двух фигурантов дела «Сети» приговорили к 7 и 5,5 года колонии. Виктор Филинков получил тогда 7 лет колонии общего режима, а Юлий Бояршинов — 5,5 года, также в колонии общего режима.

Дело о создании террористического общества и намерении подорвать государственный суверенитет было возбуждено в октябре 2017 года против 11 активистов-антифашистов из Пензы и Петербурга в возрасте от 20 до 30 лет. Некоторые фигуранты дела подчеркивали, что дали признательные показания под пытками.

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Анна Щербакова
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