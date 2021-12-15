Названо число рискующих остаться на Новый год в одиночестве россиян

Эксперты приложения для онлайн-знакомств Badoo провели исследование и определили влияние предновогодней суеты и длинных каникул на отношения и романтическую жизнь россиян. Порядка 65 процентов опрошенных признались, что рискуют остаться без пары на Новый год, поэтому готовы встретить эту ночь с новым партнером из дейтинг-приложения. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что 58 процентов респондентов хотя бы раз в жизни расставались с возлюбленными прямо перед праздником. Примерно столько же встречали Новый год в одиночку. Однако почти половина опрошенных россиян признались, что чувствуют общественное давление по поводу того, что нужно иметь пару накануне праздничных дней. Также выяснилось, что большинство россиян верят: с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь.

Порядка 72 процентов из числа одиночек признались, что планируют активно пользоваться дейтинг-приложениями и ходить на свидания во время новогодних праздников. Наиболее активно это будут делать люди в возрасте от 35 до 45 лет.

Говоря о том, чего они пожелают под бой курантов, 30 процентов опрошенных сообщили, что загадают найти новую любовь, еще 24 процентов респондентов попросят отменное здоровье. Кроме того, россияне планируют загадывать и ждать в новом году успехов в карьере и материального благополучия.

Ранее специалисты Роскачества дали советы для успешного общения в приложениях для любовных знакомств. В список заслуживающих доверие приложений попали Badoo, Tinder и «Мамба». Однако из-за их популярности в Роскачестве напомнили об опасности стать жертвой мошенников, вытягивающих из пользователей личную информацию с целью последующего шантажа.