Умер брат основателя Северной Кореи

Ким Ен Чжу, младший брат основателя и первого президента КНДР Ким Ир Сена, умер в возрасте 101 год. Об этом пишет южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Ким Ен Чжу, занимавший важные партийные и государственные посты, преданно боролся за проведение в жизнь линии Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развития социальной системы корейского образца», — приводит Ренхап выдержку сообщений северокорейских СМИ.

Ким Ен Чжу родился в 1920 году и после прихода старшего брата к власти занимал ряд руководящих постов. Он возглавлял влиятельный Организационный отдел Трудовой партии Кореи, однако в 1973 году на этой должности его сменил сын Ким Ир Сена Ким Чен Ир. В 1993 году Ким Ен Чжу стал членом Политбюро, а спустя пять лет занимал церемониальную должность почетного заместителя председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания (парламента).

По информации ЦТАК, нынешний лидер страны Ким Чен Ын направил венки и выразил соболезнования в связи с его кончиной. При этом точная дата смерти Ким Ен Чжу не сообщается.

В конце октября Daily Mail сообщил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил чиновникам продвигать в стране новую идеологию — кимченынизм. Издание отмечает, что термин «кимченынизм» уже начал активно использоваться в правительственных кругах КНДР, а в государственных СМИ Северной Кореи Ким Чен Ына стали называть «великим лидером» — ранее данный термин использовался только в отношении Ким Ир Сена.