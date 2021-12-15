Польша призвала ЕС стать щедрее к странам «Восточного партнерства» из-за России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский союз (ЕС) стать щедрее к странам «Восточного партнерства», куда входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина, иначе в них будет доминировать Россия. Его слова приводит ТАСС.

«Наша помощь для государств "Восточного партнерства" должна быть щедрой. Мы должны иметь возможность предложить что-то привлекательное для этих стран, чтобы центр тяжести все больше и больше смещался в сторону Запада», — указал политик.

По его мнению, из-за якобы агрессивного подхода России следует активнее помогать этим странам. Моравецкий предсказал два варианта дальнейшего развития — или Москва будет доминировать, или Евросоюз все больше отроется для построения социальных, торговых, экономических и культурных связей.

Премьер Польши подчеркнул, что происходящее в странах «Восточного партнерства» имеет огромное значение для Европы и выразил надежду, что пустующее кресло Белоруссии в ближайшем будущем займут демократические представители республики.

Ранее польский министр юстиции Збигнев Зебро пригрозил, что республика может отказаться от выплат членских взносов в бюджет Европейского союза (ЕС), если тот сократит финансирование. Он предложил также пересмотреть обязательства Варшавы перед Брюсселем по энергетической и климатической политике, которые, по его словам, «приводят к стремительному росту цен на электроэнергию».

