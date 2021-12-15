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Вышел первый трейлер фильма с Николасом Кейджем в роли Николаса Кейджа

Опубликован трейлер комедийного фильма с Николасом Кейджем в роли самого себя

Вышел первый трейлер комедийного фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта», главную роль в котором исполнил Николас Кейдж. Видео было опубликовано на YouTube-канале студии Lionsgate Movies.

Отмечается, что 57-летний голливудский артист предстанет в ленте в роли самого себя. В ролике Кейдж отдыхает в сауне вместе с Нилом Патриком Харрисом и обсуждает большой долг, который Кейджу придется выплатить. Чтобы сделать это, кинозвезда отправится на день рождения к своему фанату, мафиози, роль которого исполнил Педро Паскаль.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится 22 апреля 2022 года. Постановщиком картины выступил Том Гормикан.

Сергей Равин
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