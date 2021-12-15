Высшую награду США вручили чернокожему впервые за последние 20 лет

В США впервые за последние 20 лет высшую военную награду страны — Медаль Почета — вручили чернокожему военнослужащему. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, Элвин Кэш (Alwyn Cashe) стал первым афроамериканцем, кто был удостоен подобной награды в период с 11 сентября 2001 года. До этого чернокожие солдаты армии США, служившие в Ираке или Афганистане, получали другие высокие награды, однако никто из них не был представлен к Медали Почета.

Медаль вручили представителям семьи Кэша — сам он умер в ноябре 2005 года.

По данным The Washington Post, в январе 2005 года Кэш вместе со своим подразделением — 1-м батальоном 15-го пехотного полка 3-й пехотной дивизии — был направлен на старый аэродром к северу от реки Тигр в Ираке, где американское командование создало базу Маккензи. Служившие там солдаты в ходе патрулирования близлежащих территорий неоднократно сталкивались с боевиками террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). «Это всегда была пороховая бочка. Где-то всегда происходили бои», — вспомнил полковник Джимми Хатауэй, бывший в то время командиром роты Кэша.

17 октября базирующимся на Маккензи военнослужащим поручили провести разведоперацию в рамках обеспечения безопасности маршрута, по которому осуществлялось снабжение с близлежащей авиабазы ​​Балад. Из-за песчаной бури самолеты не смогли произвести предварительную воздушную разведку, однако Кэш вместе с еще несколькими руководителями подразделений все равно решил начать патрулирование. Всего в операции были задействованы три бронетранспортера с 17 солдатами и переводчиком.

Когда колонна находилась в нескольких километрах от базы, первая из боевых машин, где находился Кэш, подорвалась на заложенном у дороги взрывном устройстве и загорелась. При этом военнослужащий, сумев сначала выбраться сам, начал выносить из огня оставшихся в бронетранспортере солдат. По словам сослуживцев, когда Кэш вытащил последнего человека, его одежда была практически полностью уничтожена пламенем.

После происшествия Кэша доставили в госпиталь с ожогами 72 процентов тела. В течение трех недель за его жизнь боролись врачи, однако у него развилась инфекция, и он умер. Почти сразу Кэш был представлен к Серебряной звезде — третьей по значимости военной награде США — за проявленную доблесть. Однако добиться для него Медали Почета долгое время не удавалось.

В итоге, отмечает издание, боровшиеся за признание заслуг Кэша военные все же смогли убедить руководство армии США представить его к высшей награде страны, пусть и посмертно. Изначально предполагалось, что медаль родственникам военнослужащего вручит Дональд Трамп до ухода с должности президента. Однако из-за беспорядков и штурма Капитолия в январе церемонию провести не получилось. В связи с этим вручение награды прошло уже при участии действующего американского лидера Джо Байдена.