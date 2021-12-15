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Женщина тайно родила и 27 лет хранила останки младенца на складе

Арестована женщина, 27 лет хранившая останки новорожденного в холодильной установке
Melissa Sims McCann

Melissa Sims McCann. Фото: Tullahoma Police Department

В американском штате Теннесси арестовали женщину, которая 27 лет хранила останки новорожденного. Ранее ее признали виновной в надругательстве над телами умерших, пишет издание Daily Mail.

Останки были обнаружены на складе в холодильной установке, которую долгое время арендовала 62-летняя Мелисса Симс Макканн. По заключению патологоанатома, они принадлежали новорожденному младенцу.

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По версии следствия, Макканн тайно родила ребенка у себя дома в начале 1994 года. Через несколько дней она сняла складскую ячейку для хранения его останков и оплачивала ее в течение следующих 27 лет. Почему женщина скрывала рождение ребенка, и что послужило причиной его смерти, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в городе Абердин на юго-востоке Шотландии пенсионер 12 лет хранил труп своей жены в доме и собирал для нее рождественские подарки от семьи. Пенсионер уверял родственников, что его супруга уехала со своими близкими на ферму, где проходило ее детство.

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Олег Парамонов
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