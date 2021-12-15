Криптовалюта стала опасной для британской финансовой системы

Заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф заявил, что быстрорастущие криптовалютные активы могут представлять опасность для устоявшейся финансовой системы, передает «Би-би-си».

В настоящее время в таких активах, как биткоин, хранится незначительное количество средств британских домохозяйств, но они становятся все более популярными. «Если их стоимость резко упадет, это может иметь последствия. Банк Англии должен быть готов сдерживать эти риски», — сказал Канлифф.

По оценкам Центрального банка Англии, в настоящее время около 0,1 процента состояния британских домохозяйств находится в криптовалютах. Около 2,3 миллионов человек держат часть активов в криптовалюте, а средняя сумма на одного человека составляет около 300 фунтов стерлингов (29 тысяч рублей). Однако он подчеркнул, что криптовалюты «растут очень быстро», и управляющие фондами хотят понимать, стоит ли им держать часть своих портфелей в криптовалютах.

Цена цифровой валюты может колебаться в довольно широких пределах, а может упасть до нуля. Канлифф предупредил, что беспокоиться стоит тогда, когда криптовалюта станет интегрироваться в финансовую систему, когда падение ее цены может действительно повлиять на другие рынки и затронуть устоявшихся участников финансового рынка. Пока подобного не произошло, но для разработки стандартов и правил требуется время. «Нам действительно нужно засучить рукава и взяться за дело, чтобы к тому времени, когда это станет гораздо более серьезной проблемой, у нас уже была нормативная база для сдерживания рисков», — добавил заместитель управляющего Банка Англии.

Ранее Канлифф сравнил темпы роста рынка криптовалюты с тем, как в 2008 году в США начали массово выдавать ипотечные кредиты людям с высоким риском неуплаты займов. За последние пять лет капитализация рынка криптовалюты выросла с 16 миллиардов долларов до 2,3 триллионов. Аналогично расширялся ипотечный рынок США — за год он увеличился на 1,2 триллиона долларов. Чиновник добавил, что именно большая закредитованность наряду с взаимосвязанностью в банковской системе привели к обвалу финансовой системы США в 2008 году.