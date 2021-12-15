Экономист объяснил снижение спроса на доллары

Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что в последнее время интерес к покупке наличных долларов угасает, так как снижается волатильность на рынках.

По его словам, также ослабевает чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти, в том числе и из-за действия бюджетного правила.

При этом эксперт отметил, что американский доллар остается главной мировой резервной валютой и этот инструмент всегда будет использоваться для диверсификации инвестиционных портфелей, особенно в условиях роста экономической неопределенности.

Ранее основатель американской инвесткомпании Mobius Capital Partners Марк Мобиус назвал возможного преемника доллара в качестве мировой резервной валюты. «Думаю, у юаня больше шансов, чем у других, — отметил финансист. — Во-первых, золотые резервы растут. Китай один из крупнейших производителей золота».