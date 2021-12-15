Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Экономист объяснил снижение спроса на доллары

Экономист Наметкин: спрос на доллары угасает, так как снижается волатильность на рынках

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что в последнее время интерес к покупке наличных долларов угасает, так как снижается волатильность на рынках.

По его словам, также ослабевает чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти, в том числе и из-за действия бюджетного правила.

При этом эксперт отметил, что американский доллар остается главной мировой резервной валютой и этот инструмент всегда будет использоваться для диверсификации инвестиционных портфелей, особенно в условиях роста экономической неопределенности.

Ранее основатель американской инвесткомпании Mobius Capital Partners Марк Мобиус назвал возможного преемника доллара в качестве мировой резервной валюты. «Думаю, у юаня больше шансов, чем у других, — отметил финансист. — Во-первых, золотые резервы растут. Китай один из крупнейших производителей золота».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин высказался против введения QR-кодов на транспорте под Новый год
Во Франции раскрыли подробности переговоров Путина и Макрона
Спецслужбы Молдавии задержали российского журналиста
Экс-соратник Зеленского сравнил его с Путиным
Экономист объяснил снижение спроса на доллары
Иран назвал условие возвращения к ядерной сделке
В работе YouTube произошел сбой
Женщина тайно родила и 27 лет хранила останки младенца на складе
Гендиректор МХАТ имени Горького рассказал о многомиллионных долгах театра
Полиция перекрыла улицу у российского посольства в Вашингтоне
Иранский дипломат высказался о будущем ракетной программы
На Украине обвинили Зеленского в испорченных отношениях с Россией
Карантин в Китае поставил под угрозу мировую экономику
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter