Насмерть сбивший дочь российского экс-министра водитель получил срок

Суд в Москве приговорил водителя, который насмерть сбил дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева, к 10,5 года колонии. О полученном приговоре сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«К 10 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорен Даниил Хренов по пунктам "а" ч. 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")», — отмечается в сообщении.

Мужчина будет содержаться в российской колонии общего режима. Также суд на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

5 июля машина без номеров насмерть сбила дочь Фардиева Алсу, пересекавшую дорогу на электросамокате. Женщина ехала на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Она умерла на месте от полученных травм.