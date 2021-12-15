Отцу бывшего главы ФБК запросили три года заключения за аферу и подлог

В ходе прений сторон на судебном процессе прокурор попросил приговорить к трем годам заключения Юрия Жданова, отца бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией). Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого Владимир Воронин.

По его словам, представляющий гособвинение прокурор просил признать фигуранта дела виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Как следует из материалов дела, афера касается незаконного отчуждения жилого помещения. По данным следствия, Жданов, занимавший пост заместителя председателя жилищной комиссии в рабочем поселке Искателей в Ненецком автономном округе, состоял в близких и дружеских отношениях с депутатом поселкового совета Ветровой и матерью. В 2019 году Ветрова была незаконно включена в списки граждан, имеющих право на получение жилья и при содействии Жданова ей была выделена квартира.

Жданов-старший свою вину не признает. Он находится под стражей. Его сын Иван объявлен в международный розыск по делу о неисполнении решения суда.