Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Отцу бывшего главы ФБК запросили три года заключения за аферу и подлог

Прокурор попросил приговорить к трем годам заключения отца экс-главы ФБК Юрия Жданова
Юрий Жданов

Юрий Жданов. Фото: @vb_voronin

В ходе прений сторон на судебном процессе прокурор попросил приговорить к трем годам заключения Юрия Жданова, отца бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией). Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого Владимир Воронин.

По его словам, представляющий гособвинение прокурор просил признать фигуранта дела виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Как следует из материалов дела, афера касается незаконного отчуждения жилого помещения. По данным следствия, Жданов, занимавший пост заместителя председателя жилищной комиссии в рабочем поселке Искателей в Ненецком автономном округе, состоял в близких и дружеских отношениях с депутатом поселкового совета Ветровой и матерью. В 2019 году Ветрова была незаконно включена в списки граждан, имеющих право на получение жилья и при содействии Жданова ей была выделена квартира.

Жданов-старший свою вину не признает. Он находится под стражей. Его сын Иван объявлен в международный розыск по делу о неисполнении решения суда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
«Спартак» уволил главного тренера
Россиян уличили в массовой дискриминации арендаторов жилья
Водителю Ксении Собчак предъявили обвинение в нарушении ПДД
Раскрыта причина изменений в прическе Григория Лепса
Стало известно о последних днях жизни Сергея Соловьева
Часть россиян получит доступ к эксклюзивным видео
Индиец заворожил смертельно ядовитую кобру танцем и попал на видео
Сантехник попытался изнасиловать москвичку в ее квартире
В России оценили противолодочный комплекс «Ответ»
Захарова оценила идею Зеленского о референдуме
Отцу бывшего главы ФБК запросили три года заключения за аферу и подлог
Захарова прокомментировала решение Швейцарии о выдаче бизнесмена Клюшина США
Богатейшая женщина России потеряла три миллиарда долларов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter