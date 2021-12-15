Гагаринский районный суд удовлетворил иск бизнесмена Олега Бойко к Гугл ЭлЭлСи (Google LLC) о прекращении выдачи в поисковике Google ссылок на сайты, содержащие недостоверную информацию в отношении инвестора. Требования бизнесмена были основаны на ранее вынесенных и уже вступивших в законную силу решениях судов в России и Европе, которые признали негативные высказывания в СМИ недостоверными.

По итогам повторного рассмотрения дела в первой инстанции суд обязал Google LLC удалить из результатов поиска по фамилии и имени истца, а ссылки на сайты признанными судом недостоверными. Бизнесмен также представил доказательства, которые подтвердили факт выдачи Google всех спорных веб-ссылок на интернет-страницы с информацией об нем.

Ранее несколько российских СМИ сообщали о том, что Гагаринский суд Москвы отклонил иск основателя инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко к поисковой системе Google, а также о том, что суд отказал в требовании прекратить выдачу ссылок на вебсайты с недостоверной информацией о нем. Как выяснилось, факты, изложенные в материалах, не соответствовали действительности, поскольку на момент выхода этих публикаций (ноябрь 2021) описанное решение уже было отменено кассационным судом общей юрисдикции.

Стоит отметить, что истец не требовал суд привлечь Google к какой-либо ответственности, а просил исключить из выдачи ссылки на информацию, которая нарушает законные права истца и уже ранее признана недостоверной и порочащей вступившим в законную силу другим судебным актом.

При этом никаких повторных или иных новых исков бизнесмен Олег Бойко к Google по данному поводу не подавал, что процессуально невозможно.

8 октября 2019 года Латвийский Видзямский суд постановил, что заявления на интернет ресурсах признаны недостоверными. 26 декабря 2019 года Гагаринский районный суд г. Москвы постановил признать утверждения касательно бизнесмена Олега Бойко, выдаваемые в СМИ, недостоверными. 07 июня 2021 года Роскомнадзор согласно заявлению бизнесмена Олега Бойко признал деятельность СМИ, распространяющих вышеуказанную информацию незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Данные СМИ были заблокированы на территории РФ.