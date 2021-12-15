Хозяина концерна арестовали по делу о захвате земли у жены члена ОПГ «Цапки»

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест владельца сельскохозяйственного концерна «Покровский» Андрея Коровайко и его партнера Аркадия Чебанова в рамках дела о попытке захвата земли у предприятия «Слава Кубани», контролируемого Натальей Стришней, бывшей женой члена ОПГ «Цапки» Вячеслава Цеповяза. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Коровайко и Чебанову вменяется вымогательство. Они объявлены в розыск. Представители «Покровского» заявляли о незаконности возбужденного уголовного дела.

По версии следствия, группа злоумышленников принуждала Стришнюю переписать на людей, связанных с «Покровским», принадлежавшие ее компании «Слава Кубани» земли. По этому делу арестованы пятеро человек.

Бывшая судья арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, осужденная за мошенничество, написала явку с повинной, в которой сообщила о факте своего участия в передаче взятки. В явке говорилось, что в 2011 году Мартынова якобы передала судьям Кущевского суда пять миллионов рублей за решение об отчуждении у матери лидера банды «Цапки» Надежды Цапок земли площадью пять тысяч гектаров. Мартынова утверждала, что сделка была в интересах владельцев концерна «Покровский».

Сообщалось, что семьям Цапка и Цеповяза лично принадлежало порядка 30 тысяч гектаров земли. Еще 40 тысяч гектаров были бандитским общаком, которым управлял их подельник Федор Стрельцов по кличке Федя Обнал.

С 1998 по 2010 год участниками банды Цапков — Цеповязов были убиты 19 человек. Сергей Цапок и Вячеслав Цеповяз возглавляли ОПГ, действовавшую в станице Кущевской более 10 лет. Цеповяза в 2013 году приговорили к 20 годам лишения свободы. Лидер группировки был осужден пожизненно, в 2014 году он скончался от болезни в СИЗО.