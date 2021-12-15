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Психиатр рассказал о лечении постковидного синдрома

Психиатр Каторгин заявил, что при постковиде необходимо восстанавливать нервные клетки

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Важно не только лечить симптомы постковидного синдрома, но и восстанавливать нервные клетки, рассказал «Ленте.ру» врач-психиатр, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин.

По словам Каторгина, постковидный синдром лечится, и его необходимо лечить, чтобы не допустить перехода в более тяжелый уровень расстройств. «Вопрос в том, как это лечить, как правильно диагностировать и не сделать гипердиагностики — не пролечить депрессию, которой нет», — отметил психиатр.

Доказано, что COVID-19 поражает окружающие нейроны клетки, так называемую глиальную ткань, которая расположена в нервной системе и преобладает в головном мозге, рассказал врач, поэтому лечение должно быть направлено не только на устранение симптомов при помощи антидепрессантов и противотревожных препаратов, но и на причину, а именно восстановление глиальной ткани на молекулярном уровне.

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«Вопрос о том, что нервные клетки не восстанавливаются уже неактуален, конечно, они восстанавливаются, генез идет очень медленно, и им нужно помогать, чтоб они пошли по тому уровню, по которому привыкли идти, а не по тому, который задает им вирус. Сейчас разработаны приличные постковидные схемы психиатрами и неврологами совместно, и они дают эффект, да, небыстрый, в психиатрии ничего не бывает быстрого, но эффект есть», — рассказал Каторгин.

Поэтому при постковидных симптомах врач посоветовал незамедлительно обращаться к врачам-неврологам и психиатрам, так как чем раньше начать лечение, тем оно будет эффективнее.

Ранее главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе рассказал, что постковидный симптом может проявляться в виде одышки или амнезии.

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Екатерина Смирная
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