Лидеры ингушского протеста против соглашения о границе с Чечней получили сроки

Семеро лидеров акций протеста, прошедших в Ингушетии в 2018-2019 годах из-за соглашения о границе с Чечней, получили реальные сроки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кисловодский суд приговорил Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова к 9 годам колонии общего режима. Барах Чемурзиев, Багаудин Хаутиев и Исмаил Нальгиев получили 8 лет колонии, Зариф Саутиев — 7,5 лет колонии.

Осужденных признали виновными по статье о применении насилия к представителям власти, опасного для жизни или здоровья, а также по статье об участии в экстремистском сообществе. Своей вины они не признают.

В сентябре 2018 года между Чечней и Ингушетией было подписано соглашение о границе, которое вызвало протесты в Магасе: по мнению активистов, состоялся неравноценный обмен нежилыми территориями. В то же время жители населенных пунктов на границе заявляли, что не видят причин для споров. В декабре Конституционный суд (КС) России признал, что соглашение не противоречит основному закону страны.

Обострение территориального конфликта между республиками, который длится с момента распада Чечено-Ингушской АССР, началось в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.