Телефонные мошенники в 2021 году нанесли ущерб в 45 миллиардов рублей

За 11 месяцев 2021 года ущерб от телефонного мошенничества в России составил 45 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель начальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.

По его словам, каждый седьмой житель России подвергался нападкам телефонных мошенников. Причем, половина всех жертв сами добровольно передавали секретные данные, пароли и коды. Сумма ущерба от одного мошенничества варьируется от 15 тысяч рублей до десятков миллионов рублей. Объем самой крупной аферы составил 25 миллионов рублей.

При этом в МВД составили портрет интернет-мошенника. Чаще всего ими становятся безработные люди в возрасте от 18 до 35 лет. Причем это может быть как мужчина, так и женщина. По словам Филиппова, если раньше жертвами интернет-мошенников становились люди пожилого возраста, то сейчас таких около 15 процентов. Все чаще от действий злоумышленников страдают представители более молодого поколения.