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Освобожденный по ошибке преступник повеселился с друзьями и вернулся в тюрьму

Приговоренного к четырем годам тюрьмы преступника по ошибке освободили через 48 часов

Кадр: The Sun

В Лондоне, Великобритания, по ошибке освобожденного через 48 часов преступника вернули в тюрьму после почти двух недель веселья с друзьями на свободе. Об этом сообщает The Sun.

В ноябре 30-летнего Лаураса Матюшоваса приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за шантаж. Однако через два дня после заключения под стражу его вывели из камеры и сообщили, что он свободен.

Удивленный преступник сразу же позвонил другу и попросил отвезти его домой. Несмотря на радость от неожиданного освобождения, Матюшовас попытался убедиться в том, что оно не ошибочно, однако его заверили, что все в порядке. Тогда мужчина окончательно расслабился и начал веселиться с приятелями.

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Веселье не продлилось и двух недель — вскоре выяснилось, что произошла ошибка, и 6 декабря полицейские прибыли домой к мужчине и вернули его обратно в тюрьму. Также стало известно, что с января по май суды по ошибке освободили шесть осужденных.

«Представьте себе, если бы на месте Лаураса был человек, осужденный за преступления насильственного или сексуального характера. Его случайное освобождение могло превратиться в настоящий скандал», — отметил приятель Матюшоваса. По его словам, полицейским повезло, что преступник не покинул страну.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, женщина провела взаперти на лестничной клетке тюрьмы больше двух дней. Она попыталась покинуть здание тюрьмы, но заблудилась.

Евгения Черкасова
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