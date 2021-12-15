Соратница бригадного генерала Ичкерии вернулась в Чечню с разрешения Кадырова

Уроженка Чечни Рубати Мицаева, известная как соратница бригадного генерала самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Ахмеда Закаева, вернулась на родину из Германии. Как сообщил в своем Instagram-аккаунте министр по национальной политике Ахмед Дудаев, ранее она просила соответствующего разрешения у главы республики Рамзана Кадырова.

«Во время военных кампаний в республике Рубати Мицаева была одной из тех, кто не имел корыстных интересов. О ее смелости и мужестве и сегодня знают многие, кто находился с ней тогда рядом. Но в последние годы, когда Рубати будучи в Европе столкнулась с определенными жизненными проблемами, от нее отказались все так называемые лидеры евроичкеризма и бросили ее на произвол судьбы», — рассказал Дудаев.

По его словам, в этот момент Кадыров пригласил Мицаеву в Чечню. Дудаев отметил, что главная причина возвращения женщины в республику — мир и благополучие, о которых в военные годы мечтал народ. «Сегодня, вопреки отговорам провокаторов, Рубати Мицаева вернулась к себе домой, на родину, чтобы своими глазами увидеть то процветание, за которое она воевала», — заключил Дудаев.

В начале октября Мицаева обратилась к главе Чечни с просьбой разрешить ей вернуться на родину. «Я хочу жить у себя дома, ты позволишь мне приехать? Если ты мне разрешаешь приехать, то дай мне знать об этом, пусть мне передадут твои слова. Я сейчас хочу приехать домой», — сказала евроичкерийка в своем видеообращении.

Мицаева является кавалером пяти орденов и медалей ЧРИ, а также позиционировала себя как представительница кабинета министров Ичкерии и ее главы Ахмеда Закаева по особо важным делам в Европе. Как рассказала в своей книге «Миллион первый» вдова первого президента ЧРИ Джохара Дудаева Алла, Мицаева во время первой и второй чеченских войн работала медсестрой. При этом также утверждается, что она участвовала в военных действиях и в обороне президентского дворца. В сети есть множество кадров, на которых Мицаева запечатлена с оружием.