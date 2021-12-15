Вдова и дочери российского бизнесмена решили отсудить в Монако яхту и особняк

Вдова умершего бизнесмена из списка Forbes Олега Бурлакова Людмила, а также его дочери решили побороться за долю в его наследстве, оцениваемом в несколько миллиардов долларов, пишет Daily Mail.

По данным издания, общее состояние составляет три миллиарда фунтов (около 3,9 миллиарда долларов), оно включает в себя в том числе суперъяхту, оцениваемую в 150 миллионов фунтов, и недвижимость в Монако на 75 миллионов фунтов. Супруги Бурлаковы находились в состоянии развода, однако он скончался раньше, чем процесс был завершен.

Людмила Бурлакова фигурировала в качестве единственной наследницы в первоначальном завещании покойного бизнесмена, однако позже был обнаружен документ, где наследниками назывались сестра и зять предпринимателя. Теперь вдова и дочери Бурлакова оспаривают его в суде в Монако.

Forbes, в свою очередь, подсчитал, что наследство Бурлакова составляет не менее 2,7 миллиарда долларов. Оценки основаны на информации от источников в окружении бизнесмена, речь идет в основном о средствах на счетах покойного и Людмилы Бурлаковой — у нее может оставаться около 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, у бизнесмена остались активы в России, включая доли в «Стройлесбанке» в Тюмени и торговом центре «Калинка» в том же городе.

Бурлаков умер в июне 2021 года от последствий коронавируса. После его смерти родственники бизнесмена начали борьбу в суде. Предприниматель занимал 166-е место в списке богатейших людей России.