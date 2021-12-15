Путин назвал отношения России и Китая образцом для XXI века

Во время телемоста с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. Об этом пишет РЕН ТВ.

Президент также подчеркнул, что рад пообщаться с китайским политиком и обсудить состояние стратегического партнерства. Путин добавил, что рассчитывает встретиться с Си лично уже в феврале, во время поездки в Пекин.

«Несмотря на сохраняющиеся санитарно-эпидемические ограничения, мы постоянно остаемся в контакте», — подчеркнул российский политик. Он напомнил, что 16 июля Россия и Китай отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В 2021-м его продлили еще на 5 лет.

Как напоминает РИА Новости, ранее в МИД Китая заявили, что саммит политиков «укрепит взаимное доверие между Пекином и Москвой».

