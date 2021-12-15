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Уничтожение азербайджанской «Печоры» армянским боеприпасом показали на видео

Армения уничтожила ЗРК «Печора-2ТМ» Азербайджана в ходе войны в Карабахе

В ходе войны в Карабахе осенью 2020 года Вооруженные силы Армении уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-125-2ТМ «Печора-2ТМ», принадлежавший армии Азербайджана. Момент атаки показали на видео, внимание на которое в среду, 15 декабря, обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Как отмечается, удар был нанесен при помощи барражирующего боеприпаса. На опубликованных кадрах видно, как один из четырех комплексов вспыхивает после атаки на него. Над ним поднимается столб черного дыма.

Когда именно было снято видео, не уточняется. О пострадавших также не сообщается.

«Печора-2ТМ» представляет собой белорусскую модификацию ЗРК С-125 «Нева», которая была разработана в 2006 году НПО «Тетраэдр». По данным на 2016 год, на вооружении армии Азербайджана находилось до 54 экземпляров данного комплекса.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Варвара Кошечкина
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