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Путин поговорил с 13-летней девочкой после исполнения ее желания

Путин поговорил со школьницей, мечту которой посетить «Лебединое озеро» он исполнил

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 13-летней школьницей Татьяной Троценко, чью мечту посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре Санкт-Петербурга он исполнил. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства поинтересовался у девочки, как прошел ее поход театр — он отметил, что школьница не только посмотрела спектакль, но и посетила экскурсию по театру. «И с артистами общалась там? Ну видишь, твоя мечта исполнилась. Молодец», — сказал он.

По словам Путина, Троценко вместе с матерью смотрели спектакль из особой ложи, которая раньше называлась великокняжеской и считалась местом для царской семьи. Он также предложил школьнице приехать в Москву, чтобы посмотреть фигурное катание на тему «Лебединого озера».

В начале декабря глава государства отмечал, что в этом году вновь примет участие в благотворительной акции «Елка желаний». В ходе церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе» российский лидер по видеосвязи «снял» с елки три открытки с желаниями детей. Тогда, услышав о желании Татьяны побывать на балете «Лебединое озеро» в Мариинском театре, он сказал: «Считай, что ты уже в дороге».

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Варвара Кошечкина
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