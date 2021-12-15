Напавший на православную школу в Серпухове рассказал о своей ошибке

18-летний Владислав Струженков, выпускник гимназии при монастыре в Серпухове, устроивший взрыв в учебном заведении, заявил следователям, что бомба должна была сработать в здании, а не у входа. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

По словам молодого человека, СВУ взорвалось на ступеньках православной школы исключительно из-за его ошибки в расчетах. Струженков был уверен, что устройство сработает уже в помещении, где проходила утренняя молитва.

Ранее сообщалось, что учителя назвали напавшего на гимназию выпускника тихим человеком, который ничем не выделялся во время учебы. Также в Подольской епархии опровергли данные о том, что Струженков ссорился с педагогами и одноклассниками. Также в РПЦ рассказали, что юноша тяжело болен.

Утром 13 декабря 18-летний Владислав Струженков напал на монастырскую гимназию в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате юноша сам получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, однако их жизням ничего не угрожает. По версии следствия, произошедшее не было терактом или покушением на убийство.

Ранее стало известно, что Струженков пришел в себя и рассказал следователям о том, что на преступление его толкнуло желание убивать людей.