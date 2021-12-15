Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Напавший на православную школу в Серпухове рассказал о своей ошибке

Устроивший взрыв у гимназии в Серпухове назвал срабатывание бомбы у входа ошибкой

Фото: телеграм-канал «Mash»

18-летний Владислав Струженков, выпускник гимназии при монастыре в Серпухове, устроивший взрыв в учебном заведении, заявил следователям, что бомба должна была сработать в здании, а не у входа. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

По словам молодого человека, СВУ взорвалось на ступеньках православной школы исключительно из-за его ошибки в расчетах. Струженков был уверен, что устройство сработает уже в помещении, где проходила утренняя молитва.

Ранее сообщалось, что учителя назвали напавшего на гимназию выпускника тихим человеком, который ничем не выделялся во время учебы. Также в Подольской епархии опровергли данные о том, что Струженков ссорился с педагогами и одноклассниками. Также в РПЦ рассказали, что юноша тяжело болен.

Утром 13 декабря 18-летний Владислав Струженков напал на монастырскую гимназию в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате юноша сам получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, однако их жизням ничего не угрожает. По версии следствия, произошедшее не было терактом или покушением на убийство.

Ранее стало известно, что Струженков пришел в себя и рассказал следователям о том, что на преступление его толкнуло желание убивать людей.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Роспотребнадзор оценил шансы появления смертельной болезни из Африки в России
На Украине увидели большую роль страха в политике Зеленского
Рост цен в Великобритании установил рекорд
Третьяк высказался о возможном отказе игроков НХЛ от Олимпиады
Названо количество готовых работать за черную зарплату россиян
В Крыму высказались о ракетах России и НАТО в Европе
Совфед одобрил закон о публичной региональной власти в России
Модель раскрыла жестокую правду о своей работе
Пассажир самолета пожаловался на своего попутчика и вынудил остановить вылет
На улицы Москвы выйдет новый транспорт
Раскрыто состояние украинских МиГ-29
Бывший диетолог принца Гарри рассказала о правильном питании в праздники
Легендарный инвестор из США назвал способ выгодно вложить миллион рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter