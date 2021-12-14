Учителя назвали тихим человеком устроившего взрыв у гимназии в Серпухове

18-летний Владислав Струженков, устроивший взрыв у православной гимназии в Серпухове, во время учебы был тихим и ничем не выделялся. Об этом во вторник, 14 декабря, ТАСС сообщил пресс-секретарь Подольской епархии Русской православной церкви (РПЦ) священник Константин Семенов.

Он опроверг информацию о том, что во время обучения Струженков ссорился с педагогами и одноклассниками. Также в РПЦ сообщили, что юноша тяжело болен.

По словам Семенова, сейчас православная гимназия временно не работает, а Введенский Владычный женский монастырь уже открыт для паломников. В епархии сообщили, что после ЧП учащиеся были госпитализированы в больницы Подольска и Люберец. Трое пострадавших уже в понедельник, 13 декабря, были выписаны домой. Один подросток, который находится в среднетяжелом состоянии, остается на лечении в стационаре.

Утром 13 декабря 18-летний Владислав Струженков напал на монастырскую гимназию в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате юноша сам получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, однако их жизням ничего не угрожает. По версии следствия, произошедшее не было терактом или покушением на убийство.

Ранее стало известно, что Струженков пришел в себя и рассказал следователям о том, что на преступление его толкнуло желание убивать людей.