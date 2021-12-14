Напавший на гимназию в Серпухове пришел в себя

Следователи допросили 18-летнего Владислава Струженкова, выпускника гимназии при монастыре в Серпухове, напавшего на учебное заведение. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Молодой человек пришел в себя после операции и рассказал следователям о своем мотиве. По словам юноши, он не испытывал ненависти к религии и не сталкивался с буллингом.

Струженков уверял силовиков, что на преступление его толкнуло желание убивать людей. По данным канала, молодой человек пытался получить лицензию на оружие и охотничий билет в Росгвардии, но ему отказали. Тогда он решил собрать взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что напавший на гимназию остается в реанимации в очень тяжелом состоянии. В результате взрыва он получил множественные ранения, в том числе травматическую ампутацию ноги.

В 08:30 13 декабря 18-летний Владислав Струженков напал на монастырскую гимназию в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате юноша сам получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, однако их жизням ничего не угрожает.

По версии следствия, произошедшее не было терактом или покушением на убийство.